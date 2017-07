Astralis получила инвайт на турнир ESL One New York по CS:GO

Команда Astralis получила приглашение на турнир ESL One New York 2017 по Counter-Strike: Global Offensive. Об этом сообщает портал HLTV.org. Таким образом, датчане стали последним коллективом, получившим приглашение на соревнования.



Всего в турнире примут участие восемь коллективов. В настоящее время пятеро получили приглашения: Astralis, Natus Vincere, SK Gaming, Virtus.pro и FaZe Clan. Оставшиеся три команды будут определены через квалификации.



ESL One New York 2017 пройдёт с 14 по 17 сентября в Барклайс-центре в городе Нью-Йорке. Призовой фонд соревнований составит $ 250 тыс.