Immortals выставила Линкольна «fnx» Лау на трансфер

Организация Immortals выставила на трансфер игрока состава по CS:GO Линкольна «fnx» Лау. Об этом говорится на официальном сайте команды.

Решение менеджмента связано с подписанием контракта с Вито «kNg» Джузеппе. Бразилец присоединился к команде 24 мая и находился около двух месяцев на испытательном сроке. После выступления на PGL Major Krakow клуб утвердил Джузеппе на роль игрока основы.

Линкольна «fnx» Лау отстранили от игр за команду из-за внутренних проблем в составе 15 мая. Immortals готова принимать предложения от клубов из Америки, Европы и Бразилии.