BBC начнёт киберспортивные трансляции по телевидению

Британская телерадиовещательная организация BBC объявила о старте киберспортивных трансляций по телевидению. Об этом сообщается в официальном «твиттере» компании. Транслирование будет проводиться в прямом эфире.

BBC достигла договорённостей с организацией Gfinity Elite League Series One. Компания планирует еженедельно выделять четыре часа эфирного времени на три дисциплины в течение следующих полутора месяцев. Уже составлено расписание трансляций: в вечер пятницы будет транслироваться Street Fighter V, по субботам с 9:00 до 11:00 часов Counter-Strike: Global Offensive, а в воскресенье с 17:00 будет время Rocket League.

BBC — это британская общенациональная общественная телерадиовещательная компания. Она основана в 1922 году и является старейшей в мире.