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Дмитрий «Korb3n» Белов: Ark и Chuvash тестируются в Natus Vincere

28 июля 2017, пятница. 14:19. Киберспорт

Менеджер команды Team Empire по Dota 2 Дмитрий «Korb3n» Белов сообщил, что Егор «Ark» Жаботинский и Евгений «Chuvash» Макаров в настоящее время проходят тестирование в состав Natus Vincere по Dota 2. Дмитрий опубликовал данную информацию в личном сообществе «Вконтакте».

«Собственно, так как инфа уже слилась массам киберспортивной тусовки и уже либо всплыла, либо всплывёт в ближайшее время, я не буду испытывать угрызений совести и сообщу вам, что в NaVi сейчас тестируются Ark и Chuvash. Состав не окончательный, конечно», — рассказал Korb3n.

Ранее Дмитрий сообщал, что состав Na’Vi по Dota 2 покинут Мальте «Biver» Винтер и Пер Андерс «Pajkatt» Олсен Лилль.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Dota 2
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