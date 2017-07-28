Дмитрий «Korb3n» Белов: Ark и Chuvash тестируются в Natus Vincere

Менеджер команды Team Empire по Dota 2 Дмитрий «Korb3n» Белов сообщил, что Егор «Ark» Жаботинский и Евгений «Chuvash» Макаров в настоящее время проходят тестирование в состав Natus Vincere по Dota 2. Дмитрий опубликовал данную информацию в личном сообществе «Вконтакте».



«Собственно, так как инфа уже слилась массам киберспортивной тусовки и уже либо всплыла, либо всплывёт в ближайшее время, я не буду испытывать угрызений совести и сообщу вам, что в NaVi сейчас тестируются Ark и Chuvash. Состав не окончательный, конечно», — рассказал Korb3n.



Ранее Дмитрий сообщал, что состав Na’Vi по Dota 2 покинут Мальте «Biver» Винтер и Пер Андерс «Pajkatt» Олсен Лилль.