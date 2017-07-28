Ладислав «Guardian» Ковач: после того как мы выгнали Zeus, нам было не по пути

Игрок команды Natus Vincere по Counter-Strike: Global Offensive Ладислав «Guardian» Ковач высказал в «Твиттере» своё мнение касательно сложившейся ситуации в коллективе. Как пояснил Ладислав, он не нашёл способа дальше играть в команде, после ухода Даниила «Zeus» Тесленко.

Простой ответ на вопрос почему я — потому, что я не смог нормально играть в этой команде, после того как мы выгнали Zeus

Ранее менеджмент команды объявил об уходе двух игроков из основного состава — ростер покинули Ладислав «Guardian» Ковач и Денис «Seized» Костин.