175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

Мартин «Saksa» Саздов впервые занял тренерский пост

28 июля 2017, пятница. 23:01. Киберспорт

Игрок Planet Odd Мартин «Saksa» Саздов занялся подготовкой команды HellRaisers перед The International 2017. Это первый тренерский опыт в карьере македонского киберспортсмена.

Саздов будет работать с командой только на время The International. После соревнований он вернётся в расположение Planet Odd.

HellRaisers подписала состав Planet Dog после победы в европейской квалификации на The International. Об этом объявили 20 июля 2017 года.

Мартин «Saksa» Саздов выступает за Planet Odd на позиции саппорта. На американских отборочных на The International команда потерпела поражение от compLexity в плей-офф и покинула турнир.

«Будем работать в поте лица вплоть до The International». Интервью с капитаном HellRaisers

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Dota 2 The International 2017
Новости. Киберспорт
28 июля 2017, пятница
23:01 Мартин «Saksa» Саздов впервые занял тренерский пост
22:36 Тал «Fly» Айзик: аегис — не единственная моя цель
22:10 Red Bull стал генеральным спонсором OG
16:58 Ладислав «Guardian» Ковач: после того как мы выгнали Zeus, нам было не по пути
16:40 Евгений Золотарёв: у игроков были проблемы с мотивацией и верой друг в друга
16:24 Seized и Guardian стали запасными игроками Na’Vi по CS:GO
14:19 Дмитрий «Korb3n» Белов: Ark и Chuvash тестируются в Natus Vincere
12:31 BBC начнёт киберспортивные трансляции по телевидению
08:37 Питер «ptr» Гурни покинул состав NRG по CS:GO
27 июля 2017, четверг
22:42 Immortals выставила Линкольна «fnx» Лау на трансфер
22:13 Slingshot: Денис «seized» Костин и Ладислав «GuardiaN» Ковач покинут Na'Vi
21:38 Astralis получила инвайт на турнир ESL One New York по CS:GO
19:08 Blizzard показала способности персонажа Гаррош Адский Крик в HotS
17:51 Дмитрий «Droog» Чумаченко: инвайт от Valve на TI стал логичным развитием событий
15:11 Владимир Путин одобрил программу развития технологий VR и сферы блокчейна
14:29 ELEAGUE отказалась реабилитировать виновников подставных матчей
13:18 Следующий мэйджор по CS:GO пройдёт в 2018 году
13:00 Финал Hearthstone Global Games Finals пройдёт на Gamescom 2017
10:39 Данил «Diamondprox» Решетников: было неприятно, когда мне запретили играть в LCS
26 июля 2017, среда
23:20 Игроки Overwatch League будут получать не менее $ 50 000 в год
22:33 Михаил «Kane» Благин: мы понимали, что заслуживаем чемпионства на этом турнире
22:01 У бывшего ведущего турниров по Dota 2 диагностировали аденому гипофиза
21:51 Алексей «j4» Липай: вижу Virtus.pro в топ-4 The Intertnational 2017
19:52 Natus Vincere выступят на ELEAGUE CS:GO Premier 2017
17:27 Боккетти и Дриусси попали в команду недели FIFA 17
16:16 Джошуа «Dardoch» Хартнетт присоединился к Team Liquid
14:51 За 2000-й уровень Боевого пропуска дадут фигурку Рошана
14:09 В честь запуска телеканала Game Show в Челябинске пройдёт турнир по NHL 17
13:42 Игроки Team Empire по Dota 2 получили визы в США
13:18 Скайлер «Relyks» Вивер покинул Misfits
01:00 Immortals заключили контракт с Вито «kNg» Джузеппе
25 июля 2017, вторник
20:25 Команды по Heroes of the Storm будут получать деньги от зрителей Twitch.tv
18:17 CD Projekt RED проведёт турнир по «Гвинту» на выставке Gamescom
16:13 Стали известны комментаторы турниров «Западная стычка» и «Восточная стычка»
13:30 Отец создал для дочери костюм персонажа из Overwatch
11:18 Gambit Esports поднялась на четвёртое место в рейтинге HLTV
10:12 Елена Исинбаева поздравила Gambit с победой на PGL Major Krakow
24 июля 2017, понедельник
20:04 Gfinity приобрела американскую турнирную платформу CEVO
20:00 ESL снимет пожизненный запрет на выступления с игроков iBUYPOWER и Epsilon
19:15 Flickshot: Руководство North посадило Эмиля «Magisk» Рейфа на скамейку запасных
15:00 Австралия и Швеция квалифицировались на чемпионат мира по Overwatch
14:36 Спенсер «Hiko» Мартин стал игроком Rogue по CS:GO
14:30 Казахский игрок занял четвёртое место на турнире DreamHack по Hearthstone
13:14 Даниил «Zeus» Тесленко: будьте настоящими, а не гнилыми людьми
12:42 Абай «HObbit» Хасенов: я отдам деньги своей семье
Все новости RSS
Партнерский контент