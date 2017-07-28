Мартин «Saksa» Саздов впервые занял тренерский пост

Игрок Planet Odd Мартин «Saksa» Саздов занялся подготовкой команды HellRaisers перед The International 2017. Это первый тренерский опыт в карьере македонского киберспортсмена.

Саздов будет работать с командой только на время The International. После соревнований он вернётся в расположение Planet Odd.

HellRaisers подписала состав Planet Dog после победы в европейской квалификации на The International. Об этом объявили 20 июля 2017 года.

Мартин «Saksa» Саздов выступает за Planet Odd на позиции саппорта. На американских отборочных на The International команда потерпела поражение от compLexity в плей-офф и покинула турнир.

«Будем работать в поте лица вплоть до The International». Интервью с капитаном HellRaisers