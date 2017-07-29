Бывший игрок MVP HOT6ix стал тренером Team Secret

Team Secret взяла на роль тренера Ли «SunBhie» Джейонг Джея. Он будет заниматься составом по Dota 2 во время The International 7.

На какой срок заключён контракт, неизвестно. В 2016 году Ли «SunBhie» Джейонг Джей тренировал TnC Pro Team в течение The International 6. После этого он год не руководил командами.

Работа в Team Secret станет вторым тренерским опытом в карьере SunBhie. С ноября 2013-го по июль 2016 года Ли Джейонг Джей выступал как профессиональный киберспортсмен. Он был игроком таких команд, как MVP HOT6ix и Team Freedom.