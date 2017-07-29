Natus Vincere подписала Антона «Cooler» Синьгова

Natus Vincere открыла состав по Quake и подписала Антона «Cooler» Синьгова. Информация об этом появилась на официальном сайте организации.

«Мы уже несколько месяцев присматривались к Quake Champions и, взвесив все “за” и “против”, всё же решили выйти в новую для себя дисциплину. Выбор игрока дался нам легко, так как Cooller — настоящий чемпион, который определённо рождён, чтобы побеждать. Антон, добро пожаловать в нашу киберспортивную семью!» — прокомментировал эту новость генеральный директор организации Евгений Золотарёв.

Первым турниром для Антона Синьгова в новой организации станет открытый дуэльный чемпионат от MediaMarkt с призовым фондом в 300 тыс. рублей, который проходит 29 июля.