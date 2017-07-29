Денис «seized» Костин: надеюсь, что эти перемены помогут мне вырасти как игроку

Бывший игрок состава Natus Vincere по CS:GO Денис «seized» Костин опубликовал прощальное письмо, в котором подытожил свое выступление за организацию.

«Неважно, что случилось в нашей команде. Я хочу поблагодарить каждого, с кем работал в этой организации. Надеюсь, что все эти перемены помогут мне вырасти как игроку, а им — как команде.

Мои планы на будущее? Сейчас я в отпуске и пытаюсь избавиться от стресса после тяжёлого года. После этого я вернусь домой и снова начну упорно и тяжело работать, чтобы вернуться к форме, которая была раньше. Я знаю, что у меня получится!» — заявил Костин.

28 июля стало известно, что Денис «seized» Костин и Ладислав «Guardian» Ковач больше не являются игроками основного ростера Natus Vincere. Их контракты организация выставила на трансфер.