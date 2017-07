Александр «XBOCT» Дашкевич стал тренером состава Na`Vi по Dota 2

Александр «XBOCT» Дашкевич стал тренером состава Natus Vincere по Dota 2. Анонс появился на официальном сайте организации.

«На роль тренера мы искали человека, который не только хорошо разбирается в Dota 2, но и обладает огромным опытом выступлений на профессиональном уровне. «XBOCT» — лучший кандидат на эту должность. Я очень рад, что Александр вновь возвращается в строй Na`Vi. Впереди его ждут новые испытания, с которыми он непременно справится!» — прокомментировал эту новость менеджер состава Игорь «caff» Сидоренко.

«XBOCT» выступал за Natus Vincere c 2010 по 2015 год. Вместе с командой он стал победителем турнира The International 2011, а также занял второе место на The International 2012 и The International 2013.