Илья «Blanco» Белослудцев: я показал, что на данный момент в топ-4

Игрок ФК «Амкар» по FIFA Илья «Blanco» Белослудцев прокомментировал своё выступление на турнире Ural Geek Camp, а также поделился планами на будущее.

«Для меня это безусловный успех. По набору игроков я входил в топ-8, но получилось показать более лучшую игру, чем я ожидал. В принципе, я считаю, что заслуженно. Я показал, что на данный момент я топ-4.

Моя следующая цель — выступить на ближайшем Кубке Урала, который пройдёт у нас в Перми и войти там в топ-8», — рассказал Blanco.

Ural Geek Camp — турнир, который проходит в рамках первого Уральского фестиваля технологий Ural Geek Camp 2017. Призовой фонд соревнований составляет 20 тыс. руб. и планшет iPad.