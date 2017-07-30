Определились три полуфиналиста летнего сезона LCL

Определились три команды, которые сыграют в полуфинале летнего сезона Континентальной лиги. С первого места вышла Gambit Esports. Virtus.pro и M19 замкнули тройку лидеров.

6 августа состоится тай-брейк между Team Just.Alpha, Vaevictis Esports и Vega Squadron. По его итогам станет известен последний участник плей-офф стадии.

В тот же день Natus Vincere и ROX проведут матч за 7-ю позицию в турнирной таблице. Победившая команда сможет выбрать себе соперника в турнире продвижения.

По итогам летнего сплита LCL определится команда, которая представит СНГ на чемпионате мира по League of Legends.