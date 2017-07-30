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Определились три полуфиналиста летнего сезона LCL

30 июля 2017, воскресенье. 23:30. Киберспорт

Определились три команды, которые сыграют в полуфинале летнего сезона Континентальной лиги. С первого места вышла Gambit Esports. Virtus.pro и M19 замкнули тройку лидеров.

6 августа состоится тай-брейк между Team Just.Alpha, Vaevictis Esports и Vega Squadron. По его итогам станет известен последний участник плей-офф стадии.

В тот же день Natus Vincere и ROX проведут матч за 7-ю позицию в турнирной таблице. Победившая команда сможет выбрать себе соперника в турнире продвижения.

По итогам летнего сплита LCL определится команда, которая представит СНГ на чемпионате мира по League of Legends.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
League of Legends
Новости. Киберспорт
30 июля 2017, воскресенье
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23:30 Определились три полуфиналиста летнего сезона LCL
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14:43 Aruhito: я не в лучшей форме, потому что не играю в последнее время
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18:22 Денис «seized» Костин: надеюсь, что эти перемены помогут мне вырасти как игроку
14:20 Natus Vincere подписала Антона «Cooler» Синьгова
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00:54 Бывший игрок MVP HOT6ix стал тренером Team Secret
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27 июля 2017, четверг
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19:08 Blizzard показала способности персонажа Гаррош Адский Крик в HotS
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26 июля 2017, среда
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