Анонсированы группы на The International 7

Компания Valve опубликовала расписание матчей и результаты жеребьёвки группового этапа The International 7.

В группе А сыграют Evil Geniuses, Team Liquid, Team Secret, Team Empire, iG.Vitality, LGD, TNC, Fnatic, Infamous.



В группе B встретятся OG, Virtus.pro, Invictus Gaming, NewBee, HellRaisers, LGD.FY, Execration, Cloud9, Digital Chaos.

Матчи групповой стадии начнутся 2 августа. Все игры пройдут в формате bo2. За ничью команда получит одно очко, за победу — два.

В верхнюю сетку попадут участники, расположившиеся с первого по четвёртое место. Все остальные отправятся в нижнюю сетку. Заключительные матчи групповой стадии состоятся 5 августа.