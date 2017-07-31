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Антон «coolerZ» Синьгов: изначально я планировал попасть в mousesports

31 июля 2017, понедельник. 15:01. Киберспорт

Игрок команды Natus Vincere по Quake Champions Антон «coolerZ» Синьгов дал интервью журналистам портала Cybersport.ru. В нём Антон рассказал о выборе новой команды, а также о причинах ухода из Overwatch.

«Над предложением Na’Vi думал недолго. Больше времени заняло общение перед подписанием контракта и согласование условий. Когда они были готовы предложить то, что мы обсудили, я сразу согласился. Условия не супер-супер, но для меня очень хорошие. Я предварительно изучил рынок, чтобы понять, в каких пределах находятся зарплаты игроков, получил несколько предложений от разных команд, и после этого понял, что я хочу и что я должен получать.

Ещё были предложения от AMD, mousesports и HellRaisers. Изначально я метил в mouz, мы договорились с ними по условиям, и могу сказать, что там условия были даже немножко лучше, чем в Na’Vi. Но в последний момент у них не срослась какая-то сделка, из которой планировался бюджет на меня. И они мне сказали — извини, брат, у нас банально не хватает на тебя денег. Было обидно и неприятно, потому что цифра была смешная — по сути, в год им стоило потратить на меня одну-две месячных зарплат двух игроков в Counter-Strike. Неприятно, что у них не нашлось таких денег на меня, с учетом того что я когда-то потратил на них столько времени и столько им принёс.

Что касается Overwatch, то он пока на паузе. У меня всегда есть опция вернуться в Overwatch. Но опять же, нет чёткого понимания, что с ним будет и что там предложат. Если будет что-то серьёзное и конкретное, то я этим вопросом займусь, и у меня определённо есть шансы», — рассказал Cooler.

Ранее Антон одержал победу на первом LAN-турнире по Quake ChampionsQuake Champions MediaMarkt Tournament. В финале соревнований Cooler обыграл Алексея cYpher Янушевского со счётом 3:2 и получил главный приз в размере 75 тыс. рублей.

Источник: Cybersport.ru Сообщить об ошибке
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Теги
Quake Champions
Новости. Киберспорт
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