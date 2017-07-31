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Biver и Pajkatt покинули состав Na’Vi по Dota 2

31 июля 2017, понедельник. 19:43. Киберспорт

Мальте «Biver» Винтер и Пер Андерс «Pajkatt» Лилль больше не являются игроками команды Natus Vincere по Dota 2. Об этом сообщается на официальной странице организации. Таким образом, в составе Na’Vi осталось три игрока — Данил «Dendi» Ишутин, Виктор «GeneRaL» Нигрини и Акбар «SoNNeikO» Бутаев.

«Несмотря на все приложенные усилия, мы не смогли добиться командного взаимодействия на необходимом уровне. Поэтому сегодня нашу команду покидают Biver и Pajkatt. Пер и Мальте — отличные парни и игроки, с которыми было приятно работать как в онлайне, так и на буткемпе», — прокомментировал изменения менеджер состава по Dota 2 Игорь «caff» Сидоренко.

Оба игрока провели в составе организации около около семи месяцев. За это время команда заняла 5-6=е место на The Summit 7, 9-10=е место на EPICENTER Moscow 2017 и 6-е место в регулярном сезоне DreamLeague Season 7 EU Division. Также, коллектив неудачно выступил на региональных отборах The International 2017, где занял пятое место на групповом этапе и не смог пройти в плей-офф.

Состав Natus Vincere по Dota 2:

— Данил «Dendi» Ишутин
— Виктор «GeneRaL» Нигрини
— Акбар «SoNNeikO» Бутаев.

Источник: Официальный сайт команды Natus Vincere Сообщить об ошибке
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Новости. Киберспорт
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