Biver и Pajkatt покинули состав Na’Vi по Dota 2

Мальте «Biver» Винтер и Пер Андерс «Pajkatt» Лилль больше не являются игроками команды Natus Vincere по Dota 2. Об этом сообщается на официальной странице организации. Таким образом, в составе Na’Vi осталось три игрока — Данил «Dendi» Ишутин, Виктор «GeneRaL» Нигрини и Акбар «SoNNeikO» Бутаев.



«Несмотря на все приложенные усилия, мы не смогли добиться командного взаимодействия на необходимом уровне. Поэтому сегодня нашу команду покидают Biver и Pajkatt. Пер и Мальте — отличные парни и игроки, с которыми было приятно работать как в онлайне, так и на буткемпе», — прокомментировал изменения менеджер состава по Dota 2 Игорь «caff» Сидоренко.



Оба игрока провели в составе организации около около семи месяцев. За это время команда заняла 5-6=е место на The Summit 7, 9-10=е место на EPICENTER Moscow 2017 и 6-е место в регулярном сезоне DreamLeague Season 7 EU Division. Также, коллектив неудачно выступил на региональных отборах The International 2017, где занял пятое место на групповом этапе и не смог пройти в плей-офф.



Состав Natus Vincere по Dota 2:



— Данил «Dendi» Ишутин

— Виктор «GeneRaL» Нигрини

— Акбар «SoNNeikO» Бутаев.