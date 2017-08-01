Хенрик «AdmiralBulldog» Анберг не появится в эфире The International 7

Шведский игрок Хенрик «AdmiralBulldog» Анберг не будет работать в англоязычной студии вещания The International 7.

«Отказано во въезде в США, придётся возвращаться. Мечта попасть на TI мертва», — написал Анберг в «Твиттере». Точная причина отказа не называется.

Предполагается, что это связано с типом визы Анберга. ESTA и B-visas (туристическая и бизнес) не позволяют работать физическому лицу на территории США. При этом даже при наличии должного документа нет гарантий пройти пограничный контроль, пояснил пользователь sajedene на форуме Reddit.

Компания Valve анонсировала сотрудников русскоязычного и англоязычного вещания 22 июля. Хенрика «AdmiralBulldog» Анберга пригласили на турнир в качестве аналитика.