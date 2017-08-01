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Определились комментаторы The International 2017 на телеканале Game Show

1 августа 2017, вторник. 18:30 Киберспорт

Телеканал Game Show объявил имена комментаторов и аналитиков, которые примут участие в трансляциях соревнований The International 2017. Из студии в Вильнюсе комментировать матчи будут ведущие канала Павел «Koldyn» Скрипко и Илья «Boroda» Есаулов, а также приглашённые кастеры Дарья «Autodestruction» Meдведева и Георгий «Lum1Sit» Андропов.

В качестве аналитика во время обсуждения игр чемпионата выступит профессиональный игрок в Dota 2 Халед «sQreen» Эль-Хаббаш. Одним из гостей эфира станет российская гимнастка Александра Ожиганова (Меркулова).
О трансляции игр главного киберспортивного турнира года по Dota 2 на телеканале Game Show стало известно 21 июля. Показ матчей групповой стадии The International состоится со 2 по 5 августа, игры плей-офф будут демонстрироваться в прямом эфире телеканала с 7 по 12 августа. Трансляции главного киберспортивного турнира года по Dota 2 рассчитаны на русскоязычную аудиторию Game Show из России, стран СНГ и Балтии. Просмотр соревнований будет также доступен в Интернете на страницах телеканала Game Show в YouTube, Twitch и «ВКонтакте».

Телеканал Game Show начал своё вещание в декабре 2015 года. В настоящее время количество абонентов канала насчитывает около 12 млн человек, ещё 30 млн зрителей имеют доступ к Game Show TV в рамках базового пакета кабельных и спутниковых операторов «Триколор ТВ», «Вымпелком», «НТВ-Плюс», «ЭР-Телеком» и др. Среди основных задач телеканала – осуществление доступа широкой аудитории к наиболее масштабным и интересным событиям из мира киберспорта.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Dota 2 The International 2017
Новости. Киберспорт
1 августа 2017, вторник
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27 июля 2017, четверг
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