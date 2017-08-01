«Легенды» FIFA 18 получат 3 версии карточки, в зависимости от событий в карьере

Компания EA Sports анонсировала появление трёх разных карточек у игрока типа «Легенда» в FIFA 18. Их параметры будут зависеть от значимых событий в карьере.

Так, например, у вратаря Льва Яшина отмечены 1954 (чемпион СССР вместе с «Динамо»), 1960 (Кубок Европы) и 1963 (стал обладателем «Золотого мяча») годы. То же самое касается Рио Фердинанда, Диего Марадоны, Тьерри Анри, Роналдо, Роналдиньо и Пеле.

«Легенды» появятся не только на Xbox One, но и на платформах PS4 и PC. Релиз футбольного симулятора состоится 29 сентября 2017 года.

Новая глава. 5 главных нововведений в FIFA 18

Яшин, Марадона, Анри и Роналдо. Какими будут новые легенды в FIFA 18