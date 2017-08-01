RAMZES666 и Solo сыграют в матче всех звёзд в Dota 2

Объявлен список участников матча всех звёзд на The International 2017 по Dota 2, сообщил в личном твиттере Викрам Редди. В список участников попали два игрока из Virtus.pro — Роман «RAMZES666» Кушнарев и Алексей Solo Березин.

Матч всех звезд состоится 10 августа, между играми плей-офф стадии. В состав Team Radiant вошли Роман «RAMZES666» Кушнарев, Саид Самаил «SumaiL» Хассан, Густав «s4» Магнуссон, Ё «BoBoKa» Чжибяо и Куро «Kuroky» Тахасоми. Противостоять им будут Юхан «n0tail» Сундштайн, Амер «Miracle» Аль Баркави, Саахил «Universe» Арора, Ху «Kaka» Лянчжи и Алексей «Solo» Березин.



The International 2017 пройдет со 2 по 12 августа в американском городе Сиэтл. За чемпионский титул сразятся 18 коллективов, которые разделят призовой фонд размером более $ 23,2 млн.



Состав Team Radiant:



— Саид Самаил «SumaiL» Хассан

— Роман «RAMZES666» Кушнарев

— Густав «s4» Магнуссон

— Куро «Kuroky» Тахасоми

— Ё «BoBoKa» Чжибяо



Состав Team Dire:



— Амер «Miracle» Аль Баркави

— Юхан «n0tail» Сундштайн

— Ху «Kaka» Лянчжи

— Саахил «Universe» Арора

— Алексей «Solo» Березин