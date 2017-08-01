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RAMZES666 и Solo сыграют в матче всех звёзд в Dota 2

1 августа 2017, вторник. 21:47 Киберспорт

Объявлен список участников матча всех звёзд на The International 2017 по Dota 2, сообщил в личном твиттере Викрам Редди. В список участников попали два игрока из Virtus.pro — Роман «RAMZES666» Кушнарев и Алексей Solo Березин.

Матч всех звезд состоится 10 августа, между играми плей-офф стадии. В состав Team Radiant вошли Роман «RAMZES666» Кушнарев, Саид Самаил «SumaiL» Хассан, Густав «s4» Магнуссон, Ё «BoBoKa» Чжибяо и Куро «Kuroky» Тахасоми. Противостоять им будут Юхан «n0tail» Сундштайн, Амер «Miracle» Аль Баркави, Саахил «Universe» Арора, Ху «Kaka» Лянчжи и Алексей «Solo» Березин.

The International 2017 пройдет со 2 по 12 августа в американском городе Сиэтл. За чемпионский титул сразятся 18 коллективов, которые разделят призовой фонд размером более $ 23,2 млн.

Состав Team Radiant:

— Саид Самаил «SumaiL» Хассан
— Роман «RAMZES666» Кушнарев
— Густав «s4» Магнуссон
— Куро «Kuroky» Тахасоми
— Ё «BoBoKa» Чжибяо

Состав Team Dire:

— Амер «Miracle» Аль Баркави
— Юхан «n0tail» Сундштайн
— Ху «Kaka» Лянчжи
— Саахил «Universe» Арора
— Алексей «Solo» Березин

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Dota 2
Новости. Киберспорт
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