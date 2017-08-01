Менеджер Team Secret: основная идея — лучшие команды сфокусируются на мэйджорах

Менеджер Team Secret Мэттью «Cyborgmatt» Бэйли объяснил задумку Valve по проведению мэйджоров и майноров.

«Основная идея в том, что лучшие команды сфокусируются на мэйджорах. Команды среднего уровня будут выбирать между мэйджорами и майнорами. Составы из низшего эшелона будут выступать только на майнорах.

Систему квалификационных очков анонсируют перед стартом сезона. Полная прозрачность. Так что команды могут планировать свое расписание», — написал Бэйли на странице в Twitter.

Мэттью «Cyborgmatt» Бэйли опубликовал расписание майноров и мэйджоров, а также список организаторов соревнований 1 августа. Директор по развитию Epic Eposrts Events Марк Авербух выразил опасения по поводу работоспособности системы. По его словам, это большой удар по Dota-сцене.