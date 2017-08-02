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Мэттью Бэйли: разработка новых героев идёт не так быстро, как хочется Valve

2 августа 2017, среда. 12:02 Киберспорт

Менеджер Team Secret Мэттью «Cyborgmatt» Бэйли сообщил о планах Valve по совершенствованию Dota 2.

«Ещё пара моментов с утренней встречи [с Valve]: «Нам бы хотелось разрабатывать новых героев быстрее. Мы считаем, что метагейм в целом в порядке, но новые герои — область, в которой все процессы идут не так быстро, как бы нам хотелось».

Valve также хочет сосредоточить внимание на улучшении пользовательского опыта. Сейчас это та область, которая, по признанию разработчиков, требует серьёзной работы», — написал Бэйли.

На The International 7 пользователи ожидают анонса нового героя. По неподтвержденной информации, им должен стать Sylph.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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