Роман Дворянкин: новая турнирная система — шаг в правильном направлении

Генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин прокомментировал новую турнирную систему с майнорами и мэйджорами от Valve по Dota 2.

«Это шаг в правильном направлении. Очевидно, что пока мейджоров многовато, но именно в режиме естественного отбора они и должны уходить со сцены. Это как турниры «Большого шлема» в теннисе – их четыре, но есть два более престижных, и тот же Открытый чемпионат Австралии, который, несмотря на формальный статус, ценится зачастую ниже многих «Мастерсов». В общем, это нормальная стадия развития.

Это заставит команды более внимательно относится к своему графику. CS-сцена в этом режиме уже существует, и глобальных проблем я не вижу, опасений Марка не разделяю», — сказал Дворянкин в интервью порталу Cyber.Sports.

После анонса расписания и списка майноров и мэйджоров в Dota 2 директор по развитию Epic Eports Events Марк Авербух выразил опасения, что это ударит по турнирной сцене.