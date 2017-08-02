Четыре европейские команды подали заявку на переход в NA LCS

Киберспортивные организации G2 Esports, Fnatic, Splyce и Misfits подали заявки на переход в NA LCS. Информация об этом появилась на портале ESPN.

Сообщается, что руководители этих команд видят в американском регионе выгодную цель для вложения инвестиций. Riot Games пока что никак не отреагировала на решение клубов.

В июне 2017 года Riot Games анонсировала переход американской LCS на франшизную модель. Лига будет состоять из 10 команд, как и сейчас. По итогам стыковых матчей в летнем сезоне действующие участники должны заплатить 10 млн долларов. С переходом на франшизную модель Riot Games разработает специальную систему распределения доходов, создаст ассоциацию игроков, а турнир Challenger Series переделает в «Лигу академий».