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Алексей «Solo» Березин: после выхода Dota 2 моя цель — выиграть чемпионат мира

2 августа 2017, среда. 12:59 Киберспорт

Капитан команды Virtus.pro по Dota 2 Алексей Березин в интервью командному сайту рассказал о главной мечте.

«Я во многих интервью говорил, что ещё со времён первой «Доты» смотрел много турниров серии ASUS и WCG, но не мог приехать в Москву и принять в них участие. Я играл только в онлайне. Мне ещё в том возрасте хотелось участвовать в топ-турнирах. С момента, когда вышла Dota 2, моей целью было выиграть чемпионат мира от создателя игры – от Valve. Выиграть турнир от Valve – это то, к чему идут все игроки в «Доту». Я хочу доказать себе, что не зря играл в «Доту» 12 или 13 лет. Да и чего лукавить, если призовой фонд 22 млн долларов, то ты можешь себя обеспечить на долгие годы вперёд, если грамотно вложиться. Это, конечно, не первостепенная цель, но приятный бонус», — отметил Березин.

The International 7 начнётся 2 августа. Первые матчи Virtus.pro проведёт с Digital Chaos, Execration и LGD.Forever Young.

«Бабки не проблема». История народного капитана Virtus.рro

Источник: Сайт Virtus.pro Сообщить об ошибке
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Dota 2 The International 2017
Новости. Киберспорт
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