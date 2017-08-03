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TI7: Team Empire уступила LGD Gaming

3 августа 2017, четверг. 00:45 Киберспорт

Team Empire уступила во второй встрече стартового игрового дня на The International 7. Коллектив проиграл китайцам из LGD Gaming со счётом 0:2.

Соперником Empire в последней сегодняшней встрече станет Infamous. Перуанская команда только начала выступление на групповом этапе и уступила первую карту Team Secret.

В матчах прошедшего круга OG обыграла Cloud 9, LFY была сильнее Execration, а встреча Newbee и Invictus Gaming завершилась ничьей.

В первый игровой день на The International 7 пройдёт пять кругов по четыре встречи в каждом.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Dota 2 The International 2017
Новости. Киберспорт
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