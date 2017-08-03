TI7: Team Empire уступила LGD Gaming

Team Empire уступила во второй встрече стартового игрового дня на The International 7. Коллектив проиграл китайцам из LGD Gaming со счётом 0:2.



Соперником Empire в последней сегодняшней встрече станет Infamous. Перуанская команда только начала выступление на групповом этапе и уступила первую карту Team Secret.



В матчах прошедшего круга OG обыграла Cloud 9, LFY была сильнее Execration, а встреча Newbee и Invictus Gaming завершилась ничьей.



В первый игровой день на The International 7 пройдёт пять кругов по четыре встречи в каждом.