TI7: Virtus.pro разделила очки с Execration

Virtus.pro завершила первый игровой день на The International 7 ничьей. Представители СНГ разделили очки с командой Execration. По результатам дня на счету VP три победы и одно поражение. На текущий момент команда входит в четверку лучших участников своей группы.



Во второй игровой день VP предстоит провести три серии. Коллектив сыграет прости LGD.Forever Young, Cloud 9 и OG.



Также в группе B завершились первые карты параллельных матчей. В них победы одержали Newbee, Digital Chaos и LFY.



Первый игровой день закроет круг серий, в котором встретятся команды из группы А.

