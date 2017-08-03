TI7: два состава LGD вышли на первые места группового этапа

Завершились матчи первого игрового дня групповой стадии The International 7. По их результатам на первых строчках расположились два состава организации LGD.



Команда LGD Gaming лидирует в группе А. Коллектив одержал 6 побед из 6 возможных. В этой же девятке выступает Team Empire. Коллектив отыграл 3 серии и смог набрать 2 очка.



В группе B на первую строчку вышла LFY с 4 выигранными картами. Следом за ней расположились Virtus.pro, OG и Newbee, у которых по 4 очка.



Во второй игровой день пройдёт 5 кругов по 4 серии из двух карт. 3 из них сыграют команды из группы B. Virtus.pro предстоит встретиться с OG, LFY и Cloud 9. Team Empire в другой девятке сыграет с Evil Geniuses и TNC Pro Team.



По результатам группового этапа The International 7 соревнования покинут по одной команде из каждой группы. Они займут 17-18-е место турнирной таблицы и заработают более $ 57 тысяч.