ФКС России проведёт серию открытых турниров по Hearthstone и Dota 2

Федерация компьютерного спорта России объявила о проведении серии ежемесячных открытых онлайн турнира по Dota 2 и Hearthstone. Об этом сообщается на официальном сайте организации. Призовой фонд соревнований составит 125 тыс. и 25 тыс. рублей соответственно.



В рамках созданной программы каждый месяц будет проводиться три еженедельных отборочных турнира с призовыми 15 тыс. рублей в Dota 2 и 3 тыс. рублей в Hearthstone. По результатам каждого из них игроки будут получать определённое количество очков. В конце месяца будут определены восемь финалистов с наибольшим количеством очков, которые сразятся за 80 тыс. рублей в Dota 2 и 15 тыс. в Hearthstone.



Открытые онлайн-турниры ФКС России направлены на развитие массового спорта в стране. Первые соревнования пройдут 5-6 августа. Точное количество турниров пока неизвестно.