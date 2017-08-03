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Антон «CoollerZ» Синьгов: киберспорт зомбирует молодое поколение

3 августа 2017, четверг. 10:10 Киберспорт

Игрок команды Natus Vincere по Quake Champions Антон «CoollerZ» Синьгов дал интервью порталу sport.ua. В нём Антон обсудил будущее игры, а также объяснил своё скандальное высказывание, в котором назвал киберспорт «киберхренью».

«Quake Champions — это что-то новое с привкусом старого. Игра отошла от традиционной физики, геймплея. Появились разные хитбоксы, скорости, ультимативные способности – это в корне всё изменило. Но тем не менее задачи остались всё те же. Многие ошибочно думают, что вся игра крутится вокруг «красного» и «меги». Игра заключается в том, чтобы оказаться умнее и хитрее оппонента, а «мега» и «красный» – это инструменты для накала, они не являются первостепенными на мой взгляд. Ты можешь подловить на них неосторожного противника, к примеру.

У игры имеется киберспортивный потенциал. Главный вопрос заключается в том, насколько Квейк может стать востребованным и популярным. Продукт определённо должен приносить прибыль разработчикам, только в этом случае он сможет фигурировать на рынке киберспорта. Как раз это мы и видим на примере Valve. Dota 2 и CS настолько популярны, что издателю становится выгодно прокачивать киберспортивное направление, а с этого они имеют ещё больший профит.

Что касается моего высказывания и оценки киберспорта как «киберхрени», то некоторым это не даёт покоя, и я хотел бы пояснить. Я высказал своё мнение, основанное на десятилетнем опыте профессиональной карьеры. Я не стремлюсь его навязать. Всё, что нужно сделать людям, — это использовать информацию, которую я предоставил. Причём использовать с пользой для себя. Мой основной позыв был не о том, что киберспорт — это плохо или хорошо, а о том, что он зомбирует молодое поколение, которое гонится за непонятной мечтой, которая, по сути, является иллюзией. Всё, что я хотел сказать: занимайтесь чем-то параллельно. Обязательно получайте образование. Прокачивайте дополнительные скиллы в жизни. Вкладывайтесь в своё развитие, которое гарантированно принесёт вам успех и надёжность в будущем», — рассказал CoollerZ.

Антон CoollerZ Синьгов одержал победу на первом LAN-турнире по Quake Champions под названием «Кибербитва». CoollerZ обыграл в финале Алексея «Cypher» Янушевского со счётом 3:2 и получил главный приз в размере 75 тыс. рублей.

Источник: Sport.ua Сообщить об ошибке
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Теги
Quake Champions
Новости. Киберспорт
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