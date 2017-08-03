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Mercedes-Benz начала переговоры о спонсорстве чемпионата мира по LoL

3 августа 2017, четверг. 13:57 Киберспорт

Компания Merecedes-Benz претендует на звание титульного спонсора чемпионата мира по League of Legends. Об этом сообщает издание Dot Esports. Согласно заявлению китайского подразделения Mercedes, переговоры о спонсорстве Lol World Championship 2017 уже ведутся, однако компания предпочла не раскрывать подробностей.

Ранее китайские СМИ сообщали, что помимо всемирно известного автопроизводителя на место спонсора турнира претендовали L’Orea Manl Expert, Logitech G, Intel и компания по производству молочной продукции Yili. В 2016 году в качестве спонсоров соревнований в LoL выступали Gillete, Coca-Cola и American Express.

League of Legends World Championship 2017 пройдёт с 23 сентября по 4 ноября. В турнире примут участие 13 лучших коллективов, которые будут сражаться за призовой фонд размером более $ 2,1 млн.

Источник: Dot Esports Сообщить об ошибке
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Теги
League of Legends
Новости. Киберспорт
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