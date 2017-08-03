В фэнтези-лиге Dota 2 заменили карточку Владимира «Chappie» Кузьменко

Разработчики Dota 2 поменяли в фэнтези-лиге карточку Владимира «Chappie» Кузьменко на карточку Романа «Resolut1on» Фоминка.

Valve также обновила интерфейс игры и исправила ошибки, связанные с просмотром инвентаря соперника и названием матча во время драфта в Captain's Mode.

Владимир «Chappie» Кузьменко выступает за Team Empire на позиции керри. На The International 7 россиянин не смог приехать из-за проблем с выдачей паспорта. Американское посольство одобрило визу, однако не смогло вовремя отдать документы на руки.

На турнире с первого игрового дня его заменил Роман «Resolut1on» Фоминок. Перед матчем с Team Secret киберспортсмены публично поддержали друг друга.