Победителями первого турнира по Heavy Metal Machines стали россияне

Победителем первого киберспортивного турнира по Heavy Metal Machines стала российская команда Kvasdopil. Чемпионат Европы по гоночному MOBA-экшену был организован на платформе ESL Play. Участники соревнований разыграли призовой фонд в размере более 10 тыс. евро.

За победу в турнире российская команда из четырёх человек (T-Bone, Izymrydniy, Barssuchka, ЗВЕРСКИЙ) получила денежный приз в размере 4 тыс. евро. После подведения итогов соревнования бразильская компания Hoplon, занимающаяся разработкой Heavy Metal Machines, заявила о своих планах ежемесячно награждать команды, занявшие почётные места в списке лидеров.

Гоночный MOBA-экшен Heavy Metal Machines в настоящее время бесплатно распространяется в Steam по программе раннего доступа. Игра предлагает геймерам динамичные битвы на боевых машинах в командных сражениях 4 на 4. Студия Hoplon предпринимает попытки усиления в игре киберспортивной составляющей. В частности, ранее с этой целью был переработан алгоритм таблицы лидеров и сбалансирован геймплей. Из последних нововведений в игре – арена «Храм жертвоприношений». По мнению дизайнера студии Hoplon Лукаса Корте, появление новой арены позволило расширить мир Heavy Metal Machines и сделать игру ещё более соревновательной и бескомпромиссной за счёт возможности уничтожать игроков вражеской команды.