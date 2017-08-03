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Алексей «j4» Липай: уход из Prodota сыграл нам на руку

3 августа 2017, четверг. 17:24 Киберспорт

Капитан команды HellRaisers по Dota 2 Алексей «j4» Липай дал интервью журналистам киберспортивной организации StarLadder. Алексей рассказал о квалификациях на The International 2017, а также объяснил почему в качестве будущего партнёра коллектив выбрал HellRaisers.

«Уход из Prodota Gaming немного сыграл нам на руку. Мы расстались с одним игроком из организации, и нам пришлось пройти через открытые отборочные. За две пройденные квалификации мы отыграли около 20 игр, и это позволило нам найти свой стиль. Мы вошли в закрытую квалификацию с некоторым пониманием игры.

Что касается команды, то нам предлагали подписать контракт три североамериканские организации, а также несколько из СНГ и Европы. Мы выбрали HellRaisers, потому что это организация с именем, она длительно время на рынке. Тег команды вызывает уважение и есть узнаваемость. Предложения из Северной Америки поступали от команд, ориентированных на североамериканские дисциплины — Vainglory, Call of Duty, Overwatch, но так как мы слабо знакомы с ними, а сроки поджимали, то мы выбрали HellRaisers», — рассказал j4.

Команда HellRaisers прошла The International 2017 через закрытые европейские квалификации. В первый день соревнований коллектив сыграл одну встречу, уступив китайской пятёрке из LGD Forever Young, со счётом 0:2.

The International 2017 проходит в американском городе Сиэтл. Призовой фонд соревнований составляет более 23,4 млн долларов.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Dota 2 The International 2017
Новости. Киберспорт
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