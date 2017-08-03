TI7: Team Empire потерпела поражение в матче против Evil Geniuses

Team Empire проиграла обе карты в серии против Evil Geniuses на групповом этапе The International 7. По результатам четырёх матчей на счету представителей СНГ два очка. Во второй игровой день Empire проведёт встречу против TNC Pro Team.



На параллельном стриме Team Liquid одержала победу над перуанцами из Infamous. Серия закончилась со счётом 2:0. IG.Vitality нанесла первый поражения LGD, также выиграв две карты. В последней серии круга встречаются Team Secret и TNC Pro Team.



По результатам групповой стадии участники будут распределены в сетке плей-офф, а худшие команды покинут чемпионат.