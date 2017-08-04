TI7: Virtus.pro завершила игровой день победой над OG

Завершились матчи второго игрового дня на The International 7. В заключительном круге Virtus.pro одержала победу над OG со счётом 2:0.



В других сериях LFY была сильнее Cloud 9, Digital Chaos обыграла Hellraisers, а Invictus Gaming и Execration завершили встречу с ничейным результатом.



По результатам двух дней в группе А лидирует Team Liquid с 8 очками. Следом за ней расположилась LGD, на счету которой семь побед. Последнюю строчку этой девятки занимает Fnatic, которая за два дня выиграла только одну карту. Team Empire оказалась на восьмом месте с тремя победами и семью поражениями. Представителям СНГ в третий игровой день предстоит провести ещё три серии.



В группе B первое место удерживает LGD Forever Young. Китайская команда выиграла 10 карт подряд. Вторая строчка остаётся за Newbee, Virtus.pro и OG. Эти команды имеют в активе по 6 очков. Последнее место временно делят Cloud 9 и Hellraisers, выигравшие по одной карте.



По результатам группового этапа две худшие команды из каждой девятки покинут чемпионат. Остальные участники будут распределены в сетке плей-офф. Топ-4 каждой группы попадут в «виннера», а оставшиеся начнут выступление с матчей на вылет в «лузерах».