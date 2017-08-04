ECS сообщила подробности проведения Development League Season 4

Киберспортивная организация FACEIT сообщила подробности проведения ECS Development League Season 4. Для отбора участников с 19 по 25 августа пройдут открытые квалификации, а основной этап соревнований состоится с 29 августа по 14 сентября.



Development League пройдёт в двух регионах — Северной Америке и Европе. В каждом из них примут участие восемь коллективов, четыре из которых получат прямое приглашение. Остальные четыре участника будут определены через квалификации. По её результатам два лучших коллектива сразятся с аутсайдерами прошлого сезона: в Европе последними стали Virtus.pro и Dignitas, а в Северной Америке — Ghost и Luminosity.



Расписание квалификаций:



— Квалификация EU № 1. 19-20 августа.

— Квалификация EU № 2. 22-24 августа.

— Квалификация NA № 1. 19-20 августа.

— Квалификация NA № 2. 23-25 августа.



Расписание Development League:



— Первая неделя. 29-31 августа

— Вторая неделя. 2-3 сентября

— Третья неделя. 5-7 сентября

— Четвертая неделя. 8-10 сентября

— Пятая неделя. 12-14 сентября



Relegation play-off:



— 23-24 сентября

Призовой фонд ECS Season 4 пока неизвестен. В прошлом году, в регулярном сезоне лиги, команды разыграли по $ 45 тыс. в каждом из регионов, а на LAN-финале третьего сезона игроки сражались за сумму в $ 660 тыс.