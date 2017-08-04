175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

Бобби Котик: вы услышите о других командах Overwatch League в течение года

4 августа 2017, пятница. 12:18 Киберспорт

Президент Activision Blizzard Бобби Котик сообщил о скором анонсе новых команд в Overwatch League.

«Следующий этап объявления команд продолжит движение. Мы взяли очень хороший старт. Вы услышите больше о будущих командах за остаток года», — сказал Котик в беседе с журналистами Venture Beat.

Activision Blizzard представила первых учредителей команд 12 июля. В список вошли владельцы клубов «Нью-Инглэнд Пэтриотс» и «Нью-Йорк Метс», а также исполнительный директор организации Immortals Ной Уинстон и соучредитель Misfits Gaming Бен Спунт.

Игроки, участвующие в Overwatch League, будут получать минимум $ 50 000 в год. При этом киберспортсменам предоставят медицинскую страховку и будут производить отчисления в пенсионный фонд.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Overwatch
Новости. Киберспорт
4 августа 2017, пятница
12:18 Бобби Котик: вы услышите о других командах Overwatch League в течение года
11:29 Павел «innocent» Моцек: у нас не было причин менять suNny
11:25 Оскар «mixwell» Каньеллас и Микка «suNny» Кемппи перейдут в mousesports
10:52 Опубликовано геймплейное видео Gran Turismo Sport в очках виртуальной реальности
10:35 В игре NBA Live 18 появятся женские команды
10:29 ECS сообщила подробности проведения Development League Season 4
10:03 Александр «PvPStejos» Глазков: переход на топ дался очень непросто
09:49 Данил «Diamondprox» Решетников: впечатления от этого сезона положительные
09:36 Василий Уткин: вот так прийти домой и узнать, что кто-то сдался на 16-й минуте
07:58 TI7: Virtus.pro завершила игровой день победой над OG
02:04 TI7: Virtus.pro и Cloud9 разделили очки
3 августа 2017, четверг
23:15 TI7: Team Empire потерпела поражение в матче против Evil Geniuses
21:19 FaZe Clan приобрела Ладислава «GuardiaN» Ковача
20:48 TI7: Virtus.pro уступила LGD Forever Young
17:24 Алексей «j4» Липай: уход из Prodota сыграл нам на руку
16:50 Опубликован трейлер режима 3 на 3 в NHL 18
16:35 Победителями первого турнира по Heavy Metal Machines стали россияне
16:10 Василий Уткин: не знаю спорта, в котором проиграть филиппинцам было б не западло
15:54 В фэнтези-лиге Dota 2 заменили карточку Владимира «Chappie» Кузьменко
13:57 Mercedes-Benz начала переговоры о спонсорстве чемпионата мира по LoL
12:25 На трансляции The International 2017 вернут оригинальный ландшафт карты
11:14 Riot Games опубликовала новый клип группы Pentakill
10:10 Антон «CoollerZ» Синьгов: киберспорт зомбирует молодое поколение
08:28 Valve снизила точность Tec-9 при быстрой стрельбе
07:52 ФКС России проведёт серию открытых турниров по Hearthstone и Dota 2
06:08 TI7: два состава LGD вышли на первые места группового этапа
05:23 TI7: Virtus.pro разделила очки с Execration
00:45 TI7: Team Empire уступила LGD Gaming
2 августа 2017, среда
22:42 TI7: Virtus.pro заработала первую победу на групповом этапе
21:51 TI7: Team Empire начала выступление на турнире с ничьей против Team Secret
20:52 Кристиан «loWel» Гарсия покинул mousesports
20:03 Team Empire: решение прекратить «воевать» с посольством США принял сам Chappie
19:28 Мартин «Saksa» Саздов: иногда HellRaisers играет слишком агрессивно
18:01 Владимир «Chappie» Кузьменко пропустит The International 2017
17:38 Александра Беленова и Лукаша Подольски включили в команду недели FIFA 17
17:11 Gambit Esports выкупила контракт Абая «HObbit» Хасенова
13:57 BIG отказалась выступать в полуфинале ESL Meisterschaft
13:38 North и Splyce стали членами WESA
12:59 Алексей «Solo» Березин: после выхода Dota 2 моя цель — выиграть чемпионат мира
12:38 Четыре европейские команды подали заявку на переход в NA LCS
12:16 Роман Дворянкин: новая турнирная система — шаг в правильном направлении
12:02 Мэттью Бэйли: разработка новых героев идёт не так быстро, как хочется Valve
11:13 Урош «Swiftending» Галич: Saksa предоставил нам иной взгляд на игру в «Доту»
10:55 На карте de_inferno появилось граффити с гранатой в честь Михаила Столярова
1 августа 2017, вторник
22:47 Менеджер Team Secret: основная идея — лучшие команды сфокусируются на мэйджорах
Все новости RSS
Партнерский контент