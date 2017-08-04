Бобби Котик: вы услышите о других командах Overwatch League в течение года

Президент Activision Blizzard Бобби Котик сообщил о скором анонсе новых команд в Overwatch League.

«Следующий этап объявления команд продолжит движение. Мы взяли очень хороший старт. Вы услышите больше о будущих командах за остаток года», — сказал Котик в беседе с журналистами Venture Beat.

Activision Blizzard представила первых учредителей команд 12 июля. В список вошли владельцы клубов «Нью-Инглэнд Пэтриотс» и «Нью-Йорк Метс», а также исполнительный директор организации Immortals Ной Уинстон и соучредитель Misfits Gaming Бен Спунт.

Игроки, участвующие в Overwatch League, будут получать минимум $ 50 000 в год. При этом киберспортсменам предоставят медицинскую страховку и будут производить отчисления в пенсионный фонд.