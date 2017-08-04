Новый трейлер F1 2017 посвящён режиму карьеры

Разработчики гоночной игры F1 2017 из студии Codemasters опубликовали трейлер, посвящённый режиму карьеры. Впервые в серии F1 игрокам будут доступны приглашения для участия в различных мероприятиях нового сезона чемпионата Формулы-1.

Режим карьеры позволит участвовать в ивентах на 12 классических машинах Формулы-1. Для них предусмотрено 115 обновлений, что в несколько раз больше, чем в F1 2016. Апгрейд автомобилей будет доступен в четырёх категориях: силовая установка, шасси, аэродинамика и износостойкость. Также в режиме карьеры игроки смогут развивать навыки команды в скорости проведения пит-стопов.

Выход F1 2017 на PC, PlayStation 4 и Xbox One запланирован на 25 августа. В игре геймерам предстоит выполнять функции не только гонщика, но и менеджера команды.