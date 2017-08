Йохан «pieliedie» Острем: я ищу в тиммейтах того, чего нет у меня

Игрок команды Cloud9 по Dota 2 Йохан «pieliedie» Острем перед стартом групповой стадии The International 2017 дал интервью журналистам RuHub Studio. В нём Йохан рассказал об уходе из Team Secret, а также обсудил новую турнирную систему от Valve.



«Я сам ушёл из Team Secret. После The International команда собралась, чтобы обсудить будущее. После этого Puppey подошёл и сказал, что не чувствует уверенности во мне и ему кажется, я не целиком предан команде. Он сказал, что если я готов посвятить себя Team Secret целиком, тогда все хорошо. После этого я подумал: я пробыл в Team Secret достаточно много времени, 1,5 или 2 года, и ничего не изменилось с тех пор, как пришли игроки из Юго-восточного региона. Мы выигрывали кланвары, побеждали на тренировках, но на турнирах что-то происходило. Я чувствовал, что не могу решить эту проблему, и я решил сменить обстановку.



Я ищу в команде то, чего нет у меня. Puppey прирождённый лидер. Когда к нам присоединился w33, мы точно знали, что нам надо делать: как Клемент скажет, так и будет. После скандальных постов у нас возникли проблемы, и это сильно на него повлияло, и на самом деле то, что он мне потом сказал, было отчасти правдой. Мы всё чаще проигрывали, а я не мог найти себя в игре. EternaLEnVy не такой лидер, но у него чувствуется желание идти вперёд. Моё стремление вперёд не сравнится с его желанием.



Касательно новой турнирной системы — я особо не думал по этому поводу. Интересно, будет ли какая то система для каждого раза. Посмотрим как всё это получится, особенно в конце сезона», — рассказал pieliedie.



В настоящее время Cloud9 расположилась на восьмом месте в группе со статистикой карт 1:7, обойдя по результатам только аутсайдера HellRaisers. Коллективу предстоит сыграть ещё четыре матча: с Digital Chaos, Execration, HellRaisers и iG Vitality.



The International 2017 проходит в Сиэтле. В соревнованиях принимают участие 18 коллективов, которые сражаются за призовой фонд более $ 23,5 млн.