Объявлена дата выхода дополнения «Рыцари ледяного трона» для Hearthstone

Объявлена дата выхода дополнения «Рыцари ледяного трона» для карточной игры Hearthstone. Релиз состоится 11 августа, сообщается на официальном сайте.

Сейчас разработчики раскрыли только 79 из 135 карт. Будут ли они опубликованы все до конца дня, как было раньше, или процесс растянется до следующей недели, неизвестно.

«Рыцари Ледяного Трона» добавят новую игровую механику — «Похищение жизни». Когда заклинание или существо наносит урон, основной персонаж восстанавливает здоровье в зависимости от показателя атаки. Также в Hearthstone появится новый тип карт — герои: их будет девять. У каждого героя свои, особые способности, которые заменяют основные.

«Рыцари ледяного трона» станет вторым крупным расширением в соревновательный год мамонта.

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