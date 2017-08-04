TI7: Team Empire начала третий игровой день с победы над Fnatic

Team Empire обыграла Fnatic в стартовом матче третьего дня The International 7. Встреча завершилась со счётом 2:0. Далее представители СНГ встретятся с IG.Vitality и Team Liquid.



Fnatic за время группового этапа проиграла уже 9 карт. В заключительных сериях команда из Юго-Восточной Азии сыграет против Secret, IG.V и Evil Geniuses.



В параллельном матче группы А LGD Gaming обыграла Infamous, закрепив лидирующие позиции в своей девятке.



По результатам первой стадии по одной команде из каждой группы покинут The International 7.