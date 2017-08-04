Сборная Россия обыграла Сингапур на квалификации к чемпионату мира по Overwatch

На квалификации к чемпионату мира по Overwatch сборная Россия победила в матче против Сингапура со счётом 4:0. В другой встрече группы F Канада переиграла Турцию — 4:0.

После первого тура команды расположились следующим образом.

Расположение команд после первого тура.

В полуфинал выходят участники, расположившиеся на первом и втором местах. Победитель матча в плей-офф отправится на чемпионат мира.

Расписание матчей на 5 августа:

• 15:00 Южная Корея — Польша

• 17:00 Нидерланды — Австрия

• 19:00 Канада — Сингапур

• 21:00 Россия — Турция

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