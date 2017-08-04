TI7: Virtus.pro обыграла Hellraisers

Virtus.pro одержала победу в матче против Hellraisers на групповой стадии The International 7. За эту серию команда получила два очка.



VP продолжит выступление на чемпионате 5 августа. В последних матчах ей предстоит сыграть против Newbee и IG. На текущий момент в активе коллектива из СНГ 8 очков.



Hellraisers потерпела девятое поражение. Из десяти серий команда выиграла только одну карту и находится на грани вылета с турнира. Судьбу коллектива решат матчи против Cloud9, Invcitus Gaming и Newbee.



Групповой этап The International 7 завершится в ночь с 5 на 6 августа. В этот игровой день команды группы B проведут два круга матчей.