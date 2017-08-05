TI7: LFY досрочно заняла первое место в группе B

LGD Forever Young досрочно обеспечила себе первое место в группе B на The International 7. Китайская команда одержала 13 побед подряд. Ей осталось провести одну карту против Digital Chaos и встретиться с OG.



Ни один из коллективов в группе B уже не сможет набрать 13 и более очков. У Virtus.pro, OG и Newbee на счету по как минимум по 4 поражения.



Команда, занявшая первое место на групповой стадии, обеспечивает себе место в верхней сетке плей-офф. Кроме того, она сможет выбрать себе соперника для первого раунда среди участников, которые займут 3-4 позицию в другой группе.

