TI7: Team Empire сыграет в нижней сетке плей-офф

Team Empire завершила выступление на групповом этапе The International 7. В течение трёх игровых дней команда добилась 6 побед и опустилась в нижнюю сетку плей-офф. Окончательная позиция коллектива определится по результатам матчей 5 августа.



В третий игровой день Team Empire сыграла вничью с IG.Vitality, обыграла Fnatic и уступила Team Liquid.



Кроме того, команда Куро «Kuroky» Салехи Тахасоми уже обеспечила себе место в верхней сетке плей-офф. Какое место коллектив займёт в итоговой турнирной таблице, станет известно после четвёртого игрового дня. Team Liquid предстоит сыграть против Team Secret.



На последних строчках в группе А расположились Fnatic и Infamous. Малайзийский коллектив выиграл только одну карту, однако у него в запасе ещё две серии. Перуанская команда заработала три очка и проведёт в последний день одну встречу.



По результатам групповой стадии The International 7 покинут две худшие команды.