TI7: Team Secret начнёт выступление в плей-офф с нижней сетки

Team Secret сыграет в нижней сетке плей-офф The International 7. Точное место команды в турнирной таблице определится по результатам заключительных матчей группы.



Из-за поражения в первой карте против Team Liquid коллектив потерял шансы на выход в верхнюю сетку. На текущий момент в активе Secret 7 очков, у TNC — 9.



Вместе с командой Клемента «Puppey» Иванова в нижнюю сетку отправились IG.Vitality, Team Empire и Infamous. Из группы А The International покинула Fnatic.

Плей-офф The International 7 стартует 7 августа. В первом раунде нижней сетки команды сыграют на вылет в матчах bo1.