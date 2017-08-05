TI7: Team Liquid заняла первую строчку в группе А

Team Liquid стала победителем группы А на The International 7. Команда заработала 13 очков. Эта победа позволит коллективу выбрать себе соперника для первого раунда плей-офф из участников, которые займут 3 и 4 место в противоположной группе.



На втором месте турнирной таблицы расположилась LGD, третью строчку заняла Evil Geniuses. Замкнула четверку TNC Pro Team.



Team Secret заняла пятое место в группе и сможет выбрать оппонента для первого раунда плей-офф. Следом за ней расположились IG.Vitality, Team Empire и Infamous.



Основная стадия The International пройдёт с 7 по 12 августа в Сиэтле. Участники чемпионата разыграют призовой фонд в более чем $ 23 миллиона.