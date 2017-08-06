Naiman: не вздумайте регистрироваться на второй турнир от Black Star

Игрок Virtus.pro Олжас «Naiman» Батырбеков на своей странице во «ВКонтакте» раскритиковал турнир от Black Star Gaming по Hearthstone.

«Небольшой совет. Не вздумайте регистрироваться на второй турнир от Black Star. Таких ужасных турниров я еще никогда не видел в плане организации, судей. Ну и никакого уважения к участникам. Хоть б банально «Извините» хоть раз прозвучало. Вчера 2 часа потерял в ожидании турнира, но хорошо, что решил отказаться от участия», — заявил Naiman.

Также Батырбеков разместил сообщение от организаторов, которые признали свою вину и объявили, что увеличат призовой фонд турнира на 50 тыс. рублей.

В комментариях к записи участники соревнования отметили проблемы во время проведения турнира. В частности отмечается, что из-за проблем в работе приложения игроки получали техническое поражение.

18 июня Black Star Gaming анонсировала турнир по Hearthstone с призовым фондом в 100 тыс. рублей.