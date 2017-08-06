Западная стычка: Fnatic и Team expert сыграют в финале верхней сетки

На турнире Западная стычка по Heroes of the Storm завершились матчи второго игрового дня.

В верхней сетки Fnatic и Team expert не оставили шансов своим оппонентам и вышли в финал верхней сетки. Шведы победили Team Liquid со счетом 3:0, а европейцы переиграли американцев из Gale Force eSports.

В нижней сетке Team Liquid победила Team Freedom со счетом 3:2. Непростой матч провели Gale Force eSports и Tempo Storm. Их встреча также завершилась со счетом 3:2 в пользу GFE.

По итогам соревнований на 5-6 местах расположились Team Freedom и. Их выигрыш составил $ 7 500