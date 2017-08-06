TI7: Virtus.pro вышла в верхнюю сетку плей-офф

Virtus.pro обеспечила себе место в верхней сетке плей-офф The International 7. По результатам группового этапа команда заняла третью строчку с десятью победами. В последний игровой день команда провела два матча, которые закончились с ничейным результатом.



Первое место в группе В заработала LGD Forever Young, четвертая позиция досталась Invictus Gaming. В нижнюю сетку из этой девятки отправились OG, Cloud 9, Digital Chaos и Execration. Соревнования покинула Hellraisers.



Команды с первого и пятого места турнирной таблицы смогут выбрать себе оппонентов на первый раунд плей-офф. Основная стадия соревнования пройдет с 7 по 12 августа.